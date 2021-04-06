Иркутск, , 10:12 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2167 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 6 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 62 739 человек (+167 за последние сутки).

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Госпитализированы 1387 пациентов (-34 за последние сутки). Выздоровели 60 744 пациента (+236 за последние сутки). Ещё 265 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за последние сутки).

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