Берлин, , 10:13 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi представил удлиненный седан A7L для китайского рынка. Фото с автомобилем сделано на одном из рекламных мероприятий компании изданием Carscoop.

Audi A7L Carscoops

Производство A7L будет налажено в КНР. Авто получит новые панели крыши, обновлённую заднюю боковину и иную крышку багажника. Также автопроизводители расширили задние двери. Информации о длине будущей новинки пока нет, поскольку её ещё официально не представили. Однако известно, что собрано авто будет на платформе MLB Evo.

Ожидается, что в качестве силового агрегата новый автомобиль получит двухлитровые бензиновые и дизельные моторы. Вполне возможно, что будут и гибридные модификации.

По предварительным данным, сборка длинной «семерки» Audi стартует уже в первой половине нынешнего года.

Ранее компания Audi представила в России электрический купе-кроссовер e-tron Sportback 55 quattro стоимостью 6 485 000 рублей. В движение модель приводится двумя электромоторами максимальной мощностью 408 л. с. (664 Нм).

Читайте также: В России представлены обновленные Audi Q5 и SQ5