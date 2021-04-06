Варшава, , 10:11 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский высоко оценил эффект от введенных ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

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По его словам, локдаун поспособствовал резкому снижению числа новых вявленных случаев заражения в республике.

«Четыре воеводства, в которых в первую очередь были введены самые жесткие ограничения (Варминско-Мазурское, Поморское, Любушское, Мазовецкое) теперь имеют наибольшее снижение еженедельного числа инфекций. По всей стране показатели тоже оптимистичные. Еще недавно у нас был рекорд за рекордом по числу заражений в сутки, а сегодня мы снизили эту цифру в три раза», — говорится в сообщении.

Недзельский напомнил, что за последние сутки в Польше было зарегистрировано 9 902 новых случая заражений коронавирусной инфекцией, хотя ранее этот показатель постоянно рос и 31 марта достиг апогея — 35 251 новый случай, что стало рекордно высоким показателем с начала пандемии.

По мнению главы минздрава, снижению числа заражений послужило ужесточение социальных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, жесткий локдаун действует в Польше с 27 марта. Помимо полного перевода всех школ на дистанционное обучение, в республике прекратили работу отели, магазины в торговых центрах (за исключением продуктовых), места проведения досуга — кино, театры, музеи, а также бассейны и спортивные объекты. Кроме того, закрыты детские сады и ясли, а также парикмахерские и салоны красоты. Ограничено посещение религиозных храмов.