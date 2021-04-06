Москва, , 10:11 — REGNUM Законопроект о штрафах за нарушениями ресурсоснабжающими организациями обеспечения и качества поставляемых коммунальных услуг и ресурсов внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Ольгой Савастьяновой и Натальей Костенко, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Авторы обратили внимание на то, что штрафы не индексировались с 2017 года.

Так, нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, за исключением нарушений, совершенных лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1 тыс. рублей, на юрлиц штраф составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, на юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Повторное нарушение требований повлечет штраф на должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, а на юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.