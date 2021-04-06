Гай, Оренбургская область, , 10:11 — REGNUM В городе Гай Оренбургской области за первый квартал 2021 года по решению суда к административной ответственности привлечены 44 горожанина за нарушение масочного режима. Общий объем штрафов составил 48 тыс. рублей, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

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В январе-марте суд рассмотрел 132 дела об административных правонарушениях за невыполнение гражданами правил поведения при введении режима повышенной готовности. По 88 делам назначено наказание в виде предупреждения, по 44 — штраф.

Напомним, с весны 2020 года в Оренбургской области действует режим повышенной готовности. С улучшением эпидобстановки в губернаторский указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции» вносятся послабления. Однако масочный режим в транспорте и местах массового скопления граждан продолжает действовать. За его нарушение грозит штраф от одной до 30 тыс. рублей

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