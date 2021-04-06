Омск, 6 апреля, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков на онлайн-встрече с блогерами и журналистами 5 апреля назвал основную, по его мнению, причину оттока населения из Омска и области.

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По его словам, отток из Омской области начался ещё в 2009 году. Это «инерционный процесс», который нельзя остановить разом, несмотря на то, что Омск меняется в лучшую сторону.

«Ежегодно у нас был по 5000, по 7000, по 7600 даже отток. Последние годы был пик, в 17-м, 18-м, 19-м годах. Но хочу сказать, если в 18-м, 19-м годах у нас с вами был пик 12 тысяч с копейками, то в 20-м году у нас произошло снижение. Тут, наверное, свою роль сыграла пандемия, но, тем не менее, на две тысячи у нас снизился отток. И здесь нужно учитывать, что в 2020 году у нас, в период пандемии, не было того миграционного потока по программе переселения соотечественников. Поэтому здесь, на самом деле, показатель немного радует, что хотя бы приостанавливается», — отметил Бурков.

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Губернатор также подчеркнул, что видит позитивные изменения в Омске. Он добавил, что омичам «не хватает сравнительного анализа»:

»Те, кто часто летает, приезжают из других городов и говорят: «Слушайте, так наш-то город краше и чище!«

Ключевой проблемой оттока населения из региона губернатор назвал уровень доходов.

«Сейчас ключевая проблема, мне кажется, — это уровень доходов для нас. Понимаете, люди почему едут (из Омска — прим. ИА REGNUM)… Потому что, например, продавщица в магазине, получая одну зарплату, понимает, что если переедет в Новосибирск, то будет в полтора, а то и в два раза больше получать. Также люди едут в Тюмень, в Ханты, где уровень зарплат совершенно другой», — сказал Бурков.

Он добавил, что задача властей — повысить уровень доходов, что невозможно сделать без создания новых рабочих мест и конкурентной среды:

«Вот здесь ещё предстоит нам работа совместная, но я считаю, что всё в наших руках, и цифры говорят сами за себя, что хотя бы тот дикий отток начал снижаться».

Напомним, по данным Омскстата, в 2020 году в Омскую область прибыл 40 901 человек, выбыли из региона 51 274 человека. Миграционная убыль — 10 373 человека.

Согласно исследованию РИА Новости, в 2018—2020 годах население России уменьшилось на 711 тысяч человек или на 0,5% от общей численности. При этом наибольший миграционный отток зафиксирован в Омской области — 34,6 тысячи человек.

Что касается доходов населения, по информации Новосибирскстата, средняя зарплата в Сибирском федеральном округе в январе 2021 года составила 43 451 рубль. При этом в Омской области средняя зарплата — одна из самых низких в Сибири (36 690 рублей). Меньше только в Алтайском крае (28 821 рубль) и в Республике Алтай (34 915 рублей). Максимум зафиксирован в Красноярском крае — 53 715 рублей.

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