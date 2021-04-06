Соледар, ДНР, 6 апреля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. За минувшие сутки в ДНР зафиксирован один случай нарушения перемирия со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 6 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Пресс-служба 56-ой отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

Так, боевики ВСУ выпустили 12 мин калибра 82 мм в направлении населённого пункта Широкая Балка.

Обошлось без жертв среди мирных жителей, разрушения гражданской инфраструктуры не выявлены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецке прогремел взрыв. Пострадал мужчина, нашедший пакет, в котором находилось сработавшее взрывное устройство.