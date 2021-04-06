Барнаул, , 10:08 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 6 апреля от коронавируса привились 107 174 человек (+3045 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что из общего числа 36 171 человек (+1880 за последние сутки) получил первую прививку и 71 003 человека полностью привиты (+1165 за последние сутки).

Всего в регион поступило уже 135 717 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, «Гам-Ковид-Вак». Это на 11 700 комплектов больше, чем по состоянию на 5 апреля.

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