Элиста, , 10:08 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 6 апреля.

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За весь период пандемии в Калмыкии скончались 319 пациентов с коронавирусом.

ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время в тяжёлом состоянии находятся десять пациентов с COVID-19. Из них пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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