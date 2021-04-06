Белград, , 10:15 — REGNUM Министры иностранных дел Греции, Сербии и Кипра провели 5 апреля в Белграде свою первую трехстороннюю встречу, подтвердив свою приверженность сотрудничеству на Балканах и в Средиземноморском регионе. Об этом сообщает AMNA.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи министр иностранных дел Греции Никос Дендиас поблагодарил своего сербского коллегу Николу Селаковича за приветствие греко-албанской инициативы по решению вопроса о морских зонах двух стран в рамках международного права. Дендиас добавил, что Восточное Средиземноморье должно стать морем сотрудничества, а не морем для устаревшей политики военных кораблей.

«Мы строим наши дружеские отношения на основе международного права», — отметил он.

Обсуждался также вопрос о вступлении Сербии в ЕС, и Греция твердо поддержала членство этой страны.

После трехсторонней встречи Дендиаса принял президент Сербии Александр Вучич. Он также встретится с председателем Сербского парламента Ивицей Дачичем и новым Патриархом Сербской православной церкви Порфирием.

Сообщается, что следующая встреча трех министров иностранных дел состоится в Салониках.