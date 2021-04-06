Улан-Удэ, , 10:07 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом (накануне, 5 апреля было зарегистрировано 46 новых случаев). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев, таким образом, достигло 36 331.

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Из них к настоящему времени от COVID-19 излечились 34 708 человек (+40 за сутки). Скончались за весь период пандемии 796 пациентов с коронавирусом (+2).

В стационарах не лечении остаются 464 пациента, из них 62 тяжёлых больных находятся в реанимации. На дому в амбулаторном режиме лечатся ещё 363 носителя.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 669 коек, занято — 464, свободно — 205 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,4%», — добавили в оперштабе.