Афины , , 10:18 — REGNUM Власти Турции должны усилить пограничный контроль в рамках выполнения миграционного соглашения с Евросоюзом. Об этом, как передает AMNA, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас на пресс-конференции в Белграде 5 апреля.

Министр подчеркнул, что Греция и Кипр являются странами «миграционного фронта» в Восточном Средиземноморье, а Турция обязана контролировать миграционные потоки со своей территории и принимать возвращающихся из ЕС.

«Я думаю, что Турция должна усилить свой пограничный контроль и полностью выполнить свое соглашение с ЕС от 2016 года», — отметил он.

В 2016 году ЕС и Турция подписали соглашение о мерах по урегулированию миграционного кризиса. По этому соглашению все нелегальные мигранты, начиная с 20 марта 2016 года, должны были высылаться из Греции обратно в Турцию, последняя же должна предпринять все необходимые меры для предотвращения новых морских и сухопутных незаконных путей миграции в ЕС.