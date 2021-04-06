Москва, , 10:12 — REGNUM Фрегат Северного флота ВМФ России «Адмирал Касатонов» со стороны Бискайского залива вошёл в пролив Ла-Манш. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня (6 апреля) фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вошёл в пролив Ла-Манш со стороны Бискайского залива», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что несколькими днями ранее российский военный корабль завершил свой первый дальний поход в Средиземном море, выйдя в акваторию Атлантического океана.

Кроме того, отмечается, что за время своего похода, который начался 30 декабря минувшего года, фрегат «Адмирал флота Касатонов» прошёл около 19 тысяч морских миль и добавляется, что поход корабля обеспечивают спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Вязьма».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что фрегат Тихоокеанского флота ВМФ РФ «Маршал Шапошников» впервые выполнил учебный пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели из акватории Японского моря.