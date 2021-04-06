Нью-Дели, 6 апреля, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Москва рассчитывает в текущем году провести с Индией двустороннюю встречу на высшем уровне. Об этом в интервью индийской газете Hindustan Times заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нарендра Моди

«Рассчитываем, что эпидемиологическая обстановка позволит провести в 2021 году двустороннюю встречу в верхах», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также добавил, что в настоящее время также прорабатываются сроки очередных заседаний межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, и межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, а также межпарламентской комиссии.

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Глава МИД РФ подчеркнул, что в России удовлетворены активным политическим диалогом с Индией на всех уровнях, который продолжает интенсивно развиваться, несмотря на серьёзные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

«В 2020 году удалось успешно провести ряд мероприятий в очном и дистанционном форматах. Среди них саммиты ШОС и БРИКС — многосторонних объединений нового типа, в рамках которых наши государства плодотворно взаимодействуют», — отметил Лавров.

Среди безусловных приоритетов российский министр назвал активизацию российско-индийской практической кооперации в таких сферах, как торговля, энергетика, сельское хозяйство, транспорт, финансово-банковские отношения, наука и техника, гуманитарные связи.

Как сообщало ИА REGNUM, 5−6 апреля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Индии. В Нью-Дели он провёл переговоры с главой внешнеполитического ведомства Индии Субраманиямом Джайшанкаром. Индия стала первым пунктом в турне главы МИД РФ по странам Азии, далее министр отправится в Пакистан.