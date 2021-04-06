Челябинск, , 10:05 — REGNUM В Челябинской области идёт проверка по факту обнаружения тела младенца. Его нашли завёрнутым в пакете у заброшенного дома в посёлке Мирном Красноармейского района, сообщает региональное управление СКР.

В пакете было тело новорождённой девочки. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также идёт судебно-медицинское исследование, которое позволит установить причину смерти.

Ход проверки находится на контроле у руководства следственного управления. По её результатам следователи примут соответствующее процессуальное решение.