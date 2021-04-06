Элиста, , 10:05 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 6 апреля. Днём ранее в регионе выявили 20 носителей коронавируса.

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В настоящее время в стационарах на лечении находятся 282 пациента с COVID-19. Состояние десяти человек врачи оценивают как тяжёлое. Ещё 759 жителей республики соблюдают режим самоизоляции.

За весь период пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 20 116 человек. Выписаны с выздоровлением 19 240 пациентов.

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