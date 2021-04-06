Москва, , 10:04 — REGNUM В феврале 2021 года в Москве приобретено 6119 прав на машино-места, сообщили 6 апреля в пресс-службе московского управлении Росреестра.

Данный показатель вдвое превысил статистику января, когда в столице зарегистрировали 2982 сделки.

«В феврале количество зарегистрированных в Москве машино-мест превысило показатели рекордного декабря, когда было оформлено чуть больше 6 тысяч прав», — прокомментировал результаты глава управления Игорь Майданов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году спрос на гаражи и машино-места вырос на 12% и на 11% соответственно.

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