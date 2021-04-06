Бразилиа, 6 апреля 2021, 10:04 — REGNUM Посол Казахстана Болат Нусупов передал верительные грамоты президенту Бразилии Жаиру Болсонару, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.
Собеседники обсудили двусторонние отношения и отметили наличие устойчивого политического диалога между странами, а также потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества.
Нусупов сказал, что Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества в сфере сельского хозяйства, горнорудной и обрабатывающей промышленности.
Болсонару, в свою очередь, выразил готовность к активному взаимодействию с Казахстаном во всех сферах двустороннего сотрудничества.