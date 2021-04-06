Брянск, , 10:05 — REGNUM Наиболее интенсивный рост уровней воды рек Десна и Болва в Брянске ожидается с 6 по 10 апреля. По расчётам специалистов, выход воды ожидается на приусадебные и дачные участки, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В областном гидрометцентре уточнили, что река Болва в Дятьковском и Бежицком районах Брянска вышла на пойму. Из-за затопления участка дороги ограничено движение легкового транспорта в Фокинском районе Брянска и посёлке Ходаринка. По прогнозам специалистов, пик половодья пройдёт с 6 по 10 апреля, в первую очередь вода подойдёт к двум приусадебным участкам в Бежицком районе по улице Черниговской.

Ситуация по области контролируется в круглосуточном режиме с использованием систем беспилотной авиации. Затоплен участок дороги в Рогнединском районе, в связи с чем нарушено автомобильное сообщение с населённым пунктом Барановка. На Людиновском и Десногорском водохранилищах согласованы сбросы воды.