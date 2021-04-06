Барнаул, , 10:01 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 6 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2757 человек, причём 11 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 588 человек, +21 за последние сутки) и ОРВИ (27 347 человек, +62 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 243 (+4 за последние сутки), из них 96 (за последние сутки данные не изменились) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2323 детей (+11 за последние сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (47 696 человек, +87 за последние сутки) новый вирус победили 42 754 человека (+132 за последние сутки).

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