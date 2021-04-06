Москва, , 10:00 — REGNUM Нефть марки Brent в очередной раз натолкнулась на сопротивление на подходе к двадцатидневной скользящей средней и, резко развернувшись, потеряла свыше 4% по итогам торгов 5 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«К концу сессии котировки отошли от 1,5-недельных минимумов, завершив день немногим выше уровня $62 за баррель. Сегодня, 6 апреля, утром цены продолжили восстановление, но импульс пока не получил значимого развития.

К сочетанию новых локдаунов в Европе и увеличению добычи ОПЕК+ добавились переговоры о возможной отмене санкций в отношении экспорта нефти и газа из Ирана, что усилило риск дисбаланса на рынке с перекосом в сторону предложения.

Негатива добавила и ситуация в Индии, втором крупнейшем импортером нефти в мире. В частности, 5 апреля в стране был зафиксирован рекордный суточный показатель заболеваемости коронавирусом.

Последней каплей стал отчет из США, который показал, что в феврале заказы на промышленные товары в США сократились на 0,8% впервые почти за год. Впрочем, этот фактор оказал наименее негативное влияние на Brent за счет того, что после выхода отчета упал и доллар.

Учитывая все перечисленные факторы и возобновление подъема доллара после кратковременной коррекции, в ближайшей перспективе нефть и далее будет привлекать продажи на росте.

Причем в случае усугубления эпидемиологической ситуации в мире и/или выхода медвежьей статистики по запасам в США риск тестирования отметки ;60 заметно повысится», — считает эксперт.

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