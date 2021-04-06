Бразилиа, , 10:00 — REGNUM Власти Бразилии 6 апреля начинают кампанию по выплатам в четыре транша самозанятым и не имеющим фиксированного дохода лицам. Об этом пишет Prensa Latina.

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Всего указанным группам граждан будет отправлено четыре денежных платежа от 150 реалов (26 долларов) до 375 реалов (66 долларов). Отмечается, что деньги будут доставлены тем, кто получил пособие в декабре 2020 года.

«Это еще один долг [властей]. <…> Это законопроект, который останется для нас и для будущих поколений», — сказал недавно по поводу этой программы президент Бразилии Жаир Болсонару.

Он признал, что это небольшие деньги для бразильских семей, однако это то, что страна может дать населению. При этом Болсонару также подчеркнул, что это последняя социальная выплата подобного характера, поскольку власть не может продолжать оказывать такую помощь, чтобы не поставить под угрозу экономику страны.