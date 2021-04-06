Пушкин, Санкт-Петербург, , 10:01 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга разыскивает злоумышленника, который оставил оскорбительную надпись на памятнике жертвам геноцида еврейского населения города Пушкин, установленном в центре города. Об этом преступлении 5 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оскорбительную надпись, написанную белой краской на памятнике на Дворцовой улице в Пушкине, прохожие заметили 4 апреля и обратились в полицию.

«По данному факту отделом дознания ОМВД России по Пушкинского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Полиция устанавливает лиц, причастных к данному преступлению», — уточнили в ведомстве.

Памятник жертвам геноцида еврейского населения города Пушкин в годы Великой Отечественной войны был открыт 13 октября 1991 года, в 50-ю годовщину массовых расстрелов еврейского населения города, оккупированного гитлеровцами осенью 1941 года. Композиция мемориала архитектора Бориса Бейдера состоит из плиты в виде трех усеченных призм и скульптуры «Формула скорби» скульптора Вадима Сидура.