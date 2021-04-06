Москва, 6 апреля 2021, 09:58 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 122,1 млн. Об этом 6 апреля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
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Также сообщается, что 164 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.
Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 491 986 человек.
Отметим, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 4 апреля число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 121 926 523.