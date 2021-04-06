Улан-Удэ, , 09:56 — REGNUM Представители Общероссийского народного фронта в Бурятии подтвердили сообщения о плохих условиях труда для работников скорой помощи в Улан-Удэ. Ранее один из сотрудников «Станции скорой медпомощи» обратился с этой проблемой на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего общественники проверили три подстанции. Так, в одной из них кабинет для программистов оказался заставлен коробками с оборудованием в связи с отсутствием отдельного склада. Также здесь не оказалось отдельной комнаты для переодевания сотрудников и хранения вещей. При этом комнаты отдыха оказались слишком тесными, стульев или диванов не хватает.

Две остальные подстанции оказались оборудованы просторными комнатами отдыха с личными шкафчиками для хранения вещей медиков, а также складским помещением. При этом в одном из помещений для отдыха отвалились плиты навесного потолка. Кроме того, в одной подстанции не работала противопожарная система.

«На всех подстанциях существует острая нехватка теплых боксов для атомобилей. Эта проблема может быть ощутима особенно в зимнее время года, когда машины скорой помощи содержатся на улице и в результате остывают, что, вероятно, создает некомфортные условия для медиков и для пациентов», — отметили в ОНФ.

По итогам проверок с просьбой устранить нарушения общественники обратились в министерство здравоохранения.