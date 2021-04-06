Киев, , 09:57 — REGNUM Украина может дополнительно получить 10 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 5 апреля в эфире телеканала ICTV.

«В ближайшие дни мы объявим о контрактовании ещё как минимум 10 млн доз вакцины. И речь идёт о вакцинах, которые будут поставлены в течение 2021 года», — рассказал он.

По словам министра, Украина законтрактовала в общей сложности 22 млн доз вакцины от COVID-19, из них 8 млн доз — через механизм COVAX.

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Степанов отметил, что в данный момент в мире идёт настоящая война за вакцины от COVID-19 — правительства многих стран запрещают их экспорт, несмотря на заключённые контракты.

Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать производство вакцины на Украине, считает он.

Напомним, ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что налаживание производство вакцины на Украине крайне маловероятно.

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