Уфа, , 09:59 — REGNUM Законопроект о голосовании на протяжении трех дней планируют рассмотреть в ближайшее время Башкирии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Сообщается, что депутаты намерены внести изменения в Кодекс о выборах в Башкирии.

«Законопроектом предусматривается возможность проведения голосования на выборах в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Такое решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня назначения выборов и не подлежит пересмотру», — передает слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева пресс-служба ведомства.

Отмечается, что у граждан появится возможность голосовать в течение трех дней, поэтому в выборах может принять участие больше избирателей, а значит итоги голосования будут лучше отражать их предпочтения. Документ принимается для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

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