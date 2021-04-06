Уфа, 6 апреля 2021, 09:59 — REGNUM Законопроект о голосовании на протяжении трех дней планируют рассмотреть в ближайшее время Башкирии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.
Сообщается, что депутаты намерены внести изменения в Кодекс о выборах в Башкирии.
Отмечается, что у граждан появится возможность голосовать в течение трех дней, поэтому в выборах может принять участие больше избирателей, а значит итоги голосования будут лучше отражать их предпочтения. Документ принимается для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии был принят закон о праздновании Дня ветерана труда.