Октябрьский район, Оренбургская область, , 09:54 — REGNUM В Октябрьском районе Оренбургской области учреждения образования оказались в должниках перед предпринимателями. Бизнесмены в рамках муниципальных контрактов оказали услуги, но своевременной оплаты за них не дождались, сообщает региональная прокуратура.

В общей сложности было заключено 70 контрактов для обеспечения государственных нужд на поставку товаров и оказание услуг. Объем задолженности по договорам составил более 6 млн рублей.

После того, как глава района и начальник районного управления образования получили представления от прокурора, долги перед предпринимателями погасили.