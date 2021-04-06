Рамалла , , 10:01 — REGNUM Пытавшийся врезаться на автомобиле в группу военных Израиля на Западном берегу реки Иордан палестинец был застрелен. Об этом 6 апреля сообщает израильская государственная радиостанция Kan со ссылкой на военных и представителей минздрава Палестины.

По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, израильские военные во время оперативных действий в деревне Бир-Набала, расположенной в южном направлении от Рамаллы, установили на дороге КПП.

«Военнослужащие на КПП заметили автомобиль, который остановился на обочине, а затем внезапно ускорился и начал движение в сторону группы солдат, что поставило под угрозу их жизни. Солдаты открыли огонь с тем, чтобы предотвратить угрозу», — уточняется в сообщении.

Также отмечается, что в результате произошедшего никто из военных Израиля не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение продлить до 4 мая действие предписания о прохождении теста на коронавирус для всех въезжающих в Израиль приняли власти данной страны.