Бандар-Сери-Бегаван, , 09:53 — REGNUM Бруней призвал к проведению встречи лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по Мьянме в Джакарте (Индонезия), сообщает CNN Indonesia.

Заявление было сделано после встречи премьер-министра Малайзии Мухиддина Ясина и султана Брунея Хассанала Болкиаха 5 апреля 2021 года.

«Лидеры АСЕАН встретятся для обсуждения текущих событий в Мьянме», — заявили во время встречи премьер-министр Малайзии и султан Брунея.

Стороны не сообщили, когда состоится встреча.

Лидеры выразили обеспокоенность продолжающимся ростом числа погибших в Мьянме и призываем все стороны воздерживаться от дальнейших провокаций.

Напомним, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявил, что Китай и Россия поддерживают инициативу президента о проведении саммита АСЕАН по политическому кризису, который произошел в Мьянме после государственного переворота.