Москва, , 09:52 — REGNUM С 7 апреля в московских торговых центрах «Эльбрус» и «Парк-хаус» начнут работать пункты вакцинации, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

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Отмечается, что вакцинация полностью бесплатна, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, если имеется в наличии. Прививка доступна для всех желающих старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель итальянской партии «Лига Севера» Алессандро Равальоли прошел вакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник V» в России, устав ждать прививки от нового заболевания у себя на родине.