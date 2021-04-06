Москва, , 09:52 — REGNUM На российском рынке появился рестайлинговый седан Toyota Camry. Об этом сообщает пресс-служба японской компании.

Сборка обновленного седана осуществляется на заводе «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге. На российском рынке модель предложат покупателям в восьми версиях. Также доступна специальная серия Toyota Camry GR Sport.

Внешне новая Camry выделяется обновлённым дизайном лицевой части и новыми дисками. Кроме того, цветовая гамма автомобиля расширена двумя яркими цветами кузова: синим и красным с эффектом «металлик».

В качестве базового движка у модели двухлитровый мотор M20A-FKS с комбинированным впрыском топлива. Его максимальная мощность равна 150 л. с. (206 Нм). Мотор агрегатируется с клиноременным вариатором.

В России обновленная Camry в начальной версии стоит 1 846 000 рублей.

Ранее компания Toyota представила обновлённые субкомпактные модели — Toyota Passo и Daihatsu Boon. Автомобили получили систему превентивной безопасности Smart Assist III. Теперь авто может обнаруживать пешеходов и предотвращать на них наезд при скорости движения до 30 км/ч.

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