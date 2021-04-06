Пенза, 6 апреля, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Пензенскую область в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» поступили шесть дискаторов для проведения агротехнических мероприятий на лесосеменных плантациях.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Всего на территории региона имеется восемь лесосеменных плантаций сосны обыкновенной и дуба черешчатого на общей площади 164 га. Дискаторы используют для поверхностного рыхления почвы на глубину до 18 см, уничтожения сорняков, измельчения травяных остатков.

По данным регионального минлесхоза, ранее область получила 42 кустореза, которые также переданы в учреждения для выполнения лесохозяйственных мероприятий.

ИА REGNUM напоминает, более 88,2 млн рублей в рамках реализации проекта «Сохранение лесов» направят в Пензенскую область из федерального бюджета в 2021 году. На выделенные средства приобретут 38 единиц спецтехники — шесть тракторов и 32 малых лесопожарных комплекса на базе УАЗ.

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