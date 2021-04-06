Анапа, Краснодарский край, , 09:48 — REGNUM Пожар произошёл в здании администрации города-курорта Анапа Краснодарского края поздно вечером 5 апреля.

Сообщение о пожаре в здании администрации Анапы на улице Крымской, 99 поступило в 23:05, в 23:11 пожарные уже были на месте. Загорелась мебель на третьем этаже здания в одном из кабинетов, площадь возгорания составила 3 кв. метра. В 23:13 пожар был ликвидирован, погибших и пострадавших нет, сообщило Юга.ру. Причина пожара устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта в Анапе крупный пожар произошёл в мансардном этаже восьмиэтажного дома — выгорели 23 квартиры. Обошлось без пострадавших.