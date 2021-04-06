Москва, , 09:46 — REGNUM В 2020 году отмечено снижение импорта в Россию крепкого алкоголя и вина. Согласно таможенной статистике, предоставленной участниками рынка, этот показатель снизился до 41,2 млн дал, или на 2,36%. В денежном выражении сокращение составило 6,23% — до €1,5 млрд. Это стало самым заметным падением с 2016 года.

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Так, поставки крепких напитков снизились на 9,5%, до €591 млн, тихих вин — на 5,26%, до €702 млн, игристых — на 1,15%, до €171 млн, пишет газета «Коммерсантъ». При этом отмечен рост импорта шампанского — на 5,4%, до €39 млн.

Для сравнении: в 2019 году импорт алкоголя в Россию, напротив, увеличился на 16,57%, до 42,2 млн дал, включая 27 млн дал тихих вин, 9,5 млн дал крепких напитков и 5,7 млн дал игристого и шампанского.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что доля российских вин в сетевых магазинах России достигла 60%. По его словам, в страну практически полностью прекращён импорт виноматериалов. Теперь вино в России производится из винограда, выращенного на российской же территории.