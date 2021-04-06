Южно-Сахалинск, 6 апреля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. На Сахалине произошло массовое отключение электроэнергии. Как пишет телеграм-канал «ЧП Сахалин», без света осталась вся область.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

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Электроэнергии нет в Южно-Сахалинске, Долинске, Корсакове, Аниве, Ногликах, Макарове, Тымовском, Александровск-Сахалинском и Поронайске.

Местные жители сообщают, что вместе со светом в домах прекратилось водоснабжение.

Информации от оперативных служб островного региона пока нет никакой.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе восемь населённых пунктов в Туве численностью населения почти 4,5 тыс. человек остались без света из-за сильного ветра. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, общая длительность отключения составила более 5,2 часа.