Сухум, , 09:48 — REGNUM В результате аварий на двух высоковольтных линиях в Республике Абхазия ввели временные ограничения в подаче электроэнергии. Об этом 6 апреля сообщает «Черноморэнерго» на своей странице в соцсети Facebook.

«На высоковольтных линиях Гячрыпшь (Абхазия) и Кавкасиони на территории РФ произошли аварии. Вследствие этого в энергосистеме Абхазии образовался дефицит мощности порядка 100 МВт. Ввиду этого вводятся ограничения по всей территории республики на 1 час каждые 3 часа», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что о работах по ликвидации указанных аварий будет сообщаться по мере их устранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта восемь населённых пунктов в Туве общей численностью населения почти 4,5 тыс. человек остались без света из-за сильного ветра.