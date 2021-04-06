Москва, , 09:46 — REGNUM Правительство России направит 6,9 млрд рублей на строительство Камчатской краевой больницы, сообщает 6 апреля сайт правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Средства пойдут на финансирование первого этапа строительства медучреждения, которое должно открыться в 2023 году. Площадь объекта составит 33,6 тыс. кв. метров.

Сейчас Камчатская краевая больница располагается в девяти зданиях, износ которых превысил 70%. Из федерального бюджета направлялись средства на финансирование строительства нового здания, однако работы ведутся уже много лет. Сроки сдачи объекта переносились, а финансирование было приостановлено.

Проблему поставил на контроль премьер-министр Михаил Мишустин.

«В течение практически десяти лет с места не сдвинулось ничего, а деньги были заложены в федеральном бюджете. Очень много безалаберности было у подрядчиков, которые просто ничего не успевали сдавать», — сказал он во время поездки на Дальний Восток в 2020 году.