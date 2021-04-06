Оренбург, 6 апреля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области закрыли мост через реку Джуса в районе села Чиликта по причине подтопления. На реке наблюдается ледостав, сообщает региональный департамент пожарной безопасности и гражданской защиты.

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья В Оренбуржье запретили движение по подтопленному мосту

Уровень воды выше полотна моста составляет 5 см. С моста сняли барьеры и установлены ограничительные знаки, запрещающие проезд. Имеются объездные пути через поселок Слюдяной Адамовского района.

«Водоснабжение в селе Чиликта не нарушено. Оно осуществляется из скважин и собственных колодцев, не попадающих в зону подтопления. Продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости были завезены заблаговременно. При ухудшении обстановки угроза населённому пункту отсутствует», — отметили в департаменте.

В селе проживает 88 человек. Среди них 11 — это школьники. Дети проходят обучение дистанционно.

Напомним, на территории Оренбуржья в период паводка потоплению подвергается более 40 низководных мостов.