Владивосток, , 09:52 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил главам городов и районов оборудовать места для выгула собак во всех населенных пунктах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Выгул собак Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

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По словам главы края, создание таких мест не потребует больших затрат из бюджета. Однако результаты подобной работы окажутся полезными для комфортности проживания людей.

«Во всех населенных пунктах Приморья нужно создавать «дог-парки». Это ведь не так сложно. Нужна небольшая территория с изгородью, два-три тренажера для собак, кольцо, через которое можно прыгать, «крокодил». Обязательно нужны урны с пакетами для отходов», — пояснил Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, специальные урны для уборки за домашними животными установили на 13 улицах Белгорода.