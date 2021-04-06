Челябинск, , 09:45 — REGNUM В Челябинской области за 5 апреля выявили 121 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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За 4 апреля было выявлено 122 заразившихся. Всего с начала пандемии в регионе обнаружили 57 392 ковид-пациента.

Выздоровели уже 51 611 человек. На лечении находятся 3336 больных COVID-19. 5 апреля в регионе подтвердили смерть ещё десяти пациентов с коронавирусом, в том числе девяти от COVID-19.