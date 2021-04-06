Мадрид, , 09:45 — REGNUM Власти Испании приняли решение об отсрочке запуска пилотного проекта по введению четырёхдневной рабочей или 32-часовой недели до 2022 года. Об этом пишет испанское издание El Confidencial.

Такое решение правительства, по данным издания, связано с тем, что расходы на проект будут взяты не из европейского фонда восстановления экономики, как изначально предполагалось, а из заложенных в бюджет средств страны на 2022 год.

В этой связи введение пилотного проекта невозможно, поскольку правительство приступит к рассмотрению бюджета на 2022 год лишь во второй половине осени 2021 года, а принятие бюджета может завершиться лишь к концу года.