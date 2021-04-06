Пхеньян, , 09:54 — REGNUM Доклад ООН о якобы недоедающих в КНДР детях представляет собой «наглую ложь». Об этом говорится в заявлении представителя министерства общественного здравоохранения Северной Кореи, опубликованном 6 апреля агентством ЦТАК.

«Категорически отвергаем эти утверждения как наглую, безосновательную ложь», — подчеркнул чиновник.

Он призвал изучить вопрос об эффективности «так называемого гуманитарного сотрудничества» с ООН и иностранными организациями, и принять меры против враждебных Пхеньяну сил. Обеспечение детей пищей — главный приоритет руководства страны, которая переживает «трудности и массовый дефицит».

Эксперты ООН, добавил чиновник, стремятся очернить образ КНДР и искажают реальную ситуацию в стране.

Недавно опубликованный доклад ООН основан на опросе сотрудников неправительственных организаций, работающих в КНДР. В нём утверждается, что из-за закрытых границ без продовольственной и медицинской помощи остались почти 95 тыс. детей, постоянно страдающих от недоедания. Ещё 440 тыс. грудных детей, кормящих матерей и беременных женщин не смогут получить нужные им витамины и пищевые добавки.

Как сообщало ИА REGNUM, власти КНДР полностью закрыли границы страны из-за пандемии коронавируса.

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