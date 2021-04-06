Ставрополь, , 09:42 — REGNUM В Ставропольском крае за последние сутки, 5 апреля, выявлен всего 31 новый случай заражения коронавирусом. Это наименьший показатель за последние более чем полгода. Общее число носителей коронавируса достигло в крае 50 959 человек. Об этом сообщил 6 апреля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

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По его словам, число пациентов, снятых с медицинского наблюдения, ежедневно растет. За прошедший день справились с болезнью и выписаны еще 93 ставропольчанина, а общее число выздоровевших пациентов достигло уже 48 046 человек.

Не удалось спасти врачам жизни 1248 жителей края. За прошедший день зафиксировано еще два случая смерти от COVID-19.

Улучшение показателей по ситуации с коронавирусом на Ставрополье связано с активной вакцинацией населения. В крае привиты уже более 111 тыс. человек, что является лучшим показателем в СКФО.

«Вакцинация также набирает обороты. Прививку от коронавируса уже получили свыше 111 тыс. человек», — поделился губернатор.⠀