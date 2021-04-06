Тюмень, , 09:42 — REGNUM В Тюмени на 82-м году ушёл из жизни руководитель региональной национально-культурной автономией сибирских татар и татар Тюменской области Ришад Зиганшин. Об этом сообщают местные СМИ.

Ришад Зиганшин родился 15 июня 1940 года в деревне Есаулово Тюменского района. По окончании восьми классов переехал в Тюмень. В 1960 году поступил на обучение в автошколу, в этом же году начал работать водителем в таксомоторном парке. Отслужил в рядах Советской армии. После службы вернулся к работе таксиста, поступил и окончил Тюменский индустриальный института по специальности «Автотранспортное хозяйство». С 1987 года являлся генеральным директором «ТМУП «Спецавтохозяйство по уборке города». В 1998 году за достигнутые успехи был удостоен почётного звания «Заслуженный работник автомобильного транспорта России».

С 1999 года по 2019 годы был председателем НКА сибирских татар и татар Тюменской области. Ришад Зиганшин был членом Общественной палаты Тюменской области первого и второго созывов, депутатом Тюменской городской думы нескольких созывов, а также заместителем председателя координационного совета национальных общественных объединений Тюменской области.