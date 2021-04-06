Чебоксары, , 09:39 — REGNUM В Чувашии кардинально меняют маршрут № 101, который следует из Чебоксар в Новочебоксарск. В столице республики он составит конкуренцию маршруту № 32.

Новая схема движения маршрута Cap.ru

Как следует из сообщения республиканского министерства транспорта, для «снижения напряженности транспортного обслуживания» автобусы по межмуниципальному маршруту № 101 Чебоксары — Новочебоксарск с 12 апреля поедут по новой схеме. Транспорт будет отправляться от «Сокола» в Новочебоксарске, проезжая Ельниковский проезд, улицу 10-й Пятилетки и заворачивать в новоюжный район Чебоксар, следуя от остановки «Маштехникум» по городскому маршруту № 32 до северо-западного района и деревни Чандрово.

По словам министра транспорта Владимира Осипова, на маршруте в часы пик будет увеличено число транспортных средств с трёх до 21-го, за счёт чего интервал движения сократится с семи до десяти минут.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта чувашские власти анонсировали появление нового автобусного маршрута между Чебоксарами и Новочебоксарском. Движение между городами считается наиболее проблемным из-за многочисленных жалоб от новочебоксарцев в связи с нехваткой автобусов и длительным ожиданием на остановках.

В настоящее время между Чебоксарами и Новочебоксарском действуют семь маршрутов, на которые выходят 150 автобусов.

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