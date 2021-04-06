Иркутск, , 09:39 — REGNUM Жилищное строительство в Иркутской области постепенно набирает темпы. По данным территориального органа государственной статистики, заветный рубеж в миллион квадратных метров построенного за год жилья регион достиг в 2019 году, но по итогам 2020 года и этот результат превзойден: введено в строй жилье общей площадью 1 млн. 105,9 тыс. кв. м.

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В расчете на 1000 жителей Приангарья сдано в эксплуатацию в среднем по 464 «квадрата». Напомним, в 2019 году после сильнейшего наводнения, активно возводилось жилье в Тулуне. За год там построено 803 квартиры, средней площадью по 63 кв. м, а общая площадь сданного в Тулуне жилья по сравнению с предыдущим годом увеличилась почти в шесть раз.

В расчете на 1000 жителей города сдано под ключ 1295 кв. метров жилья. Тулун справился с практически невыполнимой задачей. Активней всех муниципалитетов строит жилье бурно развивающийся Иркутский район, по масштабам жилищного строительства он стабильно занимает первое место в регионе. В 2020 г. здесь построено жилье общей площадью 451,6 тыс. кв. м. Правда, возводя более просторное жилье, район уступает областному центру по количеству счастливых новоселов (соответственно 4663 и 6943 новых квартиры средней площадью 97 и 52 кв. м).

А в расчете на 1000 жителей в Иркутском районе построено по 3269 кв. метров, недостижимый для многих план здесь перевыполнен в 3 раза.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 2020 год средняя стоимость жилья в Иркутской области выросла на 26%, тогда как по Сибири этот показатель составил всего 10%. Существует предположение, что на ситуацию в жилищной сфере и на динамику цен в Приангарье оказало влияние мощнейшее наводнение и действие льготных программ ипотеки.

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