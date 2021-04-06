Москва, , 09:38 — REGNUM Российские туроператоры просят возобновить прямое авиасообщение с Кипром. Соответствующее письмо с просьбой оказать содействие направлено в Ростуризм, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С 1 апреля Кипр открыл границы для въезда российских туристов. Росавиация выдала допуски на рейсы многим авиакомпаниям. Власти Кипра 2 апреля отправили ноту в МИД РФ с предложением возобновить рейсы.

Однако оперативный штаб по борьбе с коронавирусом пока не сообщал о восстановлении регулярного авиасообщения с Кипром. Туроператоры просят разъяснить, когда откроется авиасообщение и могут ли они продавать туры на Кипр.

Как сообщало ИА REGNUM, для въезда на Кипр туристам из России нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

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