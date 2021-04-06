Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM Полиция Центрального района Санкт-Петербурге расследует мошенничество в особо крупном размере в отношении гендиректора нефтяной компании. Богатый 70-летний мужчина с «затуманенным разумом» отдал злоумышленнику 51 млн рублей. Об этом случае 6 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С заявлением в полицию потерпевший обратился вечером 5 апреля. Он рассказал, что в тот же день около 11:30 мск на его мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Злоумышленник смог ввести в заблуждение бизнесмена и убедил его снять наличными денежные средства со своих счетов.

«Заявитель в период неопределенного времени посещал разные банки, в которых снимал со своих счетов крупные денежные средства, при этом какие именно банки он посещал — не помнит», — уточнили в полиции.

В отделении банка на Шпалерной улице, которое он посетил последним, мужчина снял финальную сумму, после чего подошел к припаркованному у здания банка автомобилю Mercedes-Benz, в салоне которого находился неизвестный мужчина, и отдал ему сумку с 51 млн рублей.

«Со слов заявителя, кто находился в салоне иномарки и его примет он не помнит, ссылаясь на то, что его разум был затуманен. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — подытожили в полиции.

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