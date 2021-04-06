Самара, 6 апреля 2021, 09:38 — REGNUM Руководителя центра детского технического творчества «Поиск» заподозрили в мошенничестве в Самаре. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, с января 2018 года по февраль 2020 года обвиняемый фиктивно трудоустраивал сотрудников и похищал начисленную им зарплату и другие выплаты.
Следователи считают, что в результате бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 751 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. В связи с этим сотрудники прокуратуры потребовали уволить обвиняемого в связи с утратой доверия. В результате фигурант уголовного дела был уволен с должности главы детского центра.
Расследование дела продолжается.